A atriz cuiabana Bella Campos, uma das grandes revelações da novela Pantanal, da Rede Globo, visitou Pirenópolis no final de agosto para gravar cenas da campanha Amor Pelo Coração do Brasil, uma homenagem especial do Boticário para todo o Centro-Oeste. As gravações foram realizadas no centro histórico e a protagonista da campanha ficou dois dias na cidade.

“Não dá para descrever esse sentimento de pertencimento, de orgulho de onde sou, da minha terra. Eu me emocionei várias vezes gravando para a minha galera e para a minha região. E trazer isso exalta a nossa beleza, é incrível. Um presente. Fazer parte desse momento que exalta a minha gente, a minha região, é uma honra”, celebra a atriz.

Em Pantanal, Bella Campos interpreta a personagem Muda, que foi vivida por Andrea Richa na primeira versão, exibida em 1990. A atriz, que mora no Rio de Janeiro, foi aprovada em um teste da emissora para integrar o elenco de Malhação - Toda Forma de Amar, em 2020, mas a temporada da novela teen foi cancelada pela direção da Globo por conta da pandemia.

Pirenópolis entrou novamente no roteiro das grandes produções. A cidade será um dos cenários da próxima novela da Globo, Todas as Flores, produzida pelo Globoplay e com previsão de estreia para o dia 17 de outubro. Piri será a casa da personagem Maira (Sophie Charlotte), que nasceu com deficiência visual e foi criada pelo pai e cresceu acreditando que a mãe estava morta. O elenco conta ainda com Caio Castro, Letícia Colin, Fábio Assunção e Douglas Silva. A direção é de João Emanuel Carneiro.

O filme da campanha enfatiza o amor pelo Centro-Oeste, região formada por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, será veiculado até o início de outubro na TV. Para as filmagens, foram mais de 960 km rodados evidenciando as paisagens e a natureza, que vão das cachoeiras de Pirenópolis e traços ousados da arquitetura até a capital do País. Além disso, a equipe que produziu o comercial foi majoritariamente de profissionais locais. Dos 120 que trabalharam no filme, 103 eram da região.