A medida do prefeito Sandro Mabel (UB) de abordar pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica gerou controvérsia. Órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) e a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) emitiram notas manifestando preocupação com a iniciativa. O prefeito de Goiânia defende que a atuação é parte da estratégia de “tolerância zero” para reforçar a segurança urbana.\nDurante a Operação Saturação/Integração, realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e pela Polícia Penal nesta segunda-feira (20), 40 pessoas foram abordadas. Dessas, sete usavam tornozeleira eletrônica e uma foi encaminhada para a Seção Integrada de Monitoração Eletrônica (Sime) por violar a área de permanência autorizada. Outras duas foram orientadas a se adequar às regras e quatro foram liberadas. Este foi o balanço da primeira ação conjunta após o anúncio feito pelo prefeito nas redes sociais, no domingo (19).