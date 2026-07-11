A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realiza neste sábado (11) a primeira etapa do transplante de duas árvores da Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra. É a primeira vez que a Prefeitura faz esse tipo de operação para salvar árvores plantadas em locais que passarão por intervenção urbanística. No caso, a praça será cortada para atender a uma reconfiguração viária da Avenida Castelo Branco, no cruzamento com a Rua 250.\nUm ipê e um bacuri serão retirados da praça e levados para um viveiro, onde passarão por um período de adaptação antes de retornarem ao local de origem, porém em um novo posicionamento. A Comurg, que é responsável por esse tipo de serviço, afirma que a ação integra um planejamento elaborado para “compatibilizar a execução das obras de mobilidade urbana com a preservação do patrimônio arbóreo da capital”.