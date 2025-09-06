A primeira madrugada de fiscalização quanto ao cumprimento do decreto que regulamenta a Lei Municipal 11.459, com a proibição de funcionamento de distribuidoras de bebidas e demais comércios de bebidas sem licença de consumo no local, redundou em fechamento de 10 dos 28 locais visitados. A ação ocorreu 34 dias após a publicação no decreto, que foi o prazo dado pelo município para que os comerciantes se adequassem aos novos horários, com a proibição de funcionamento entre meia-noite e 5 horas. Na primeira fase de fiscalização, a autuação vai seguir a orientação da Polícia Militar, ou seja, serão verificados os locais descritos como mais problemáticos pelos militares.\nNa madrugada desta sexta-feira (5), foram atendidos locais de três batalhões da Polícia Militar: 31º (Parque Atheneu), 6º (Setor Marista) e 7º (região sudoeste). “A recepção foi muito positiva depois desses 34 dias de orientação, em comparação ao que vimos no começo. Isso mostra que a divulgação foi muito boa”, conta o gerente de fiscalização de atividades econômicas da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), André Barros. Ele explica, porém, que, das dez distribuidoras autuadas, com a obrigação de fecharem pela madrugada, seis alegaram que não se enquadrariam no decreto porque seriam empórios ou minimercados.