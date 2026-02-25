Ao menos 12 árvores situadas nos arredores do Parque Agropecuário Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila, devem ser substituídas após terem sido identificadas com a estrutura comprometida. Os exemplares constam em parecer da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), em que também é citada a necessidade de assinatura de um termo de compromisso ambiental (TCA) com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) para plantio de cem mudas na região como compensação ambiental.\nDatado da última sexta-feira (20), o parecer técnico assinado pela analista em obras e urbanismo da Amma, Camila Chaves Pina de Barros, e pelo gerente de Arborização Urbana da pasta, Jeferson Pires Mendonça, foi feito após uma vistoria no local no último dia 9. No passeio público nos arredores do Parque Agropecuário, situado em uma grande quadra entre as ruas 257 e 250, 5ª e 1ª Avenida e Avenida Engenheiro Fuad Rassi, foram encontrados ao todo 86 exemplares arbóreos. Cerca de 40 são de mudas ainda em desenvolvimento.