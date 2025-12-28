Ao menos 13 unidades educacionais de Goiânia devem sofrer alterações no funcionamento em 2026. Entre elas estão o fechamento de centros municipais de educação infantil (Cmeis), o risco de encerramento de convênios com entidades que gerem centros de educação infantil (CEIs), mudanças de horário de atendimento e fechamento de turmas em escolas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) diz que as mudanças são previstas em estudo de reordenamento da rede, para otimizar uso de recursos e evitar ociosidade de vagas ou superlotação em salas.\nAs mudanças, logo que anunciadas, causaram descontentamentos de familiares de alunos e de servidores. O POPULAR mostrou, em 16 de novembro, reclamações sobre a notícia do fechamento do Cmei Santos Dumont, no setor homônimo. Na ocasião, já foi apontado o risco de encerramento das atividades em outros três. No dia 28, a reportagem mostrou outras duas unidades em risco: o CEI Weverson Rodrigues Bernardes, no distrito de Vila Rica, e o CEI Maria Sabino de Oliveira, no Jardim América.