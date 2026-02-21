Nos anos 1970, as áreas verdes do Setor Sul foram alvo do primeiro Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (Cura), que tinha o objetivo de urbanização das áreas livres do bairro. Na época, 32 áreas verdes – que totalizariam 28 hectares – receberiam infraestrutura e equipamentos de lazer e contemplação para o convívio social, sob a ideia de promover o planejamento inicial de Goiânia, de uma cidade-jardim, para o que o bairro se adequaria. Desde a década de 1980, no entanto, já havia uma subutilização dos espaços e agora, mais de 50 anos depois, ao menos duas em cada cinco desses espaços áreas já deixaram de ser totalmente verdes e foram ocupados por construções, enquanto o restante, embora com relativos cuidados, segue com uso irregular e pouco frequente.\nSegundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), com base no Inventário das Áreas Públicas Municipais (APMs) e Áreas Verdes do Setor Sul (2019–2025), 6,5% de áreas verdes internas estão ocupadas e descaracterizadas. O número, porém, não leva em consideração especificamente as áreas presentes no Projeto Cura de 1973, que incluía, por exemplo, locais que hoje estão em outros bairros, como o Setor Marista. Levantamento feito pelo POPULAR, levando em conta o projeto original do Cura e as imagens do Google Maps mais atuais, infere que a perda de área total chegaria a 16%, caindo dos 28 hectares iniciais para 23,4 hectares hoje.