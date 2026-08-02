-Vídeo POP: idosa (1.3440161)\nOs 14 filhos de Maria de Lourdes de Jesus Morais, de 92 anos, emocionaram as redes sociais ao prepararem uma surpresa para passar a noite na casa da mãe, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O encontro, registrado em um vídeo que ganhou repercussão na internet, mostra a chegada inesperada da família e a reação bem-humorada da idosa, que celebrou a homenagem com risadas e carinho (veja vídeo acima).\nA reunião familiar, marcada pelo afeto, reuniu o grupo na Vila Santa Isabel, reforçando os laços de cuidado e dedicação. Com gargalhadas e demonstrações de carinho, a aposentada recebeu os filhos, que anunciaram que dormiriam com ela.\nAs imagens que mostram a surpresa preparada para Maria de Lourdes geraram comentários sobre a importância do zelo com os idosos. Nas redes sociais, internautas destacaram a alegria e a raridade de um encontro com tantos familiares.