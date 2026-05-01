O vínculo de ao menos 15 candidatos com o Instituto Verbena (IV), com a Universidade Federal de Goiás (UFG) ou com a Câmara de Goiânia está sob análise de órgãos de controle que investigam denúncias de possíveis irregularidades no concurso do Legislativo municipal, cujas provas ocorreram em março deste ano. Há suspeita de que possíveis falhas na condução do certame tenham afetado diretamente a lisura do concurso.\nNa quarta-feira (29), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) expediu recomendação orientando a suspensão imediata do concurso por 90 dias, para apuração de irregularidades. O documento foi assinado pelo promotor de Justiça Astúlio Gonçalves de Souza. No dia 1º de abril, O POPULAR já havia mostrado que o MP-GO havia recebido duas notícias de fato com indícios de conflito de interesse no concurso público regido pelo Edital nº 01/2025 da Câmara.