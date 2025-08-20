Head de marketin do iFood, Mairá Mendonça, e o CEO da Exact Sales, Theo Orosco, durante segunda edição do Conecta Insights (Fábio Lima/O POPULAR)\nO Grupo Jaime Câmara promove em Goiânia a segunda edição Conecta Insights, nesta quarta-feira (20). O evento, que reúne líderes empresariais para discutir o futuro dos negócios, acontece na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás (Sescoop/GO), no Jardim Goiás.\nA programação começou às 8h e vai até as 18h. O Conecta Insights aborda temas como dados, cultura, neurociência, inovação e comportamento do consumidor. Durante a manhã, a head de marketing do iFood, Mairá Mendonça, palestrou sobre "Fome de Conexão: como o iFood usa dados, cultura e propósito para se manter relevante".\nNa sequência, o CEO da Exact Sales, Theo Orosco, tratou "Do insight à conversão: estratégias que transformam audiência em receita". A diretora de Negócios do Grupo Jaime Câmara, Cristiana Moreira, destacou a importancia dos temas para a inovação e desenvolvimento do mercado em relação à dinâmica da comunicação.