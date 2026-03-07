O processo seletivo da Agência Municipal de Turismo e Eventos de Goiânia (GoiâniaTur) para escolha de até dez influenciadores digitais para atuar na promoção institucional do município, sem ônus para a Prefeitura, contou com a inscrição de 225 pessoas interessadas. Entretanto, apenas 24 foram habilitadas, porque o restante ou não apresentou a documentação ou não tinha o perfil almejado pela pasta. Três dos candidatos tinha o perfil fechado nas redes sociais.\nA seleção foi lançada em 13 de fevereiro, com o prazo de inscrições se encerrando inicialmente em 25 de fevereiro. Porém, no dia seguinte, o prazo foi prorrogado até 5 de março. A grande maioria deixou para se inscrever a partir de 2 de março. No despacho de prorrogação foram detalhados os critérios para escolha dos influenciadores, como o alcance dos perfis dos candidatos nas redes, a taxa de engajamento e a adequação do perfil ao “propósito institucional de promoção da cidade”. A GoiâniaTur afirma que não haverá avaliação técnica do conteúdo dos perfis, mas prioritariamente “nas métricas digitais e na aderência institucional do perfil ao projeto”.