A Igreja Casa Ministério Cristão, localizada no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, deverá deixar o imóvel comercial onde funciona após uma decisão judicial relacionada a uma dívida de aluguel que já ultrapassa R$ 843 mil. Além da dívida, a instituição chama atenção pelo tamanho da comunidade. A igreja tem cerca de 243 mil seguidores no Instagram e capacidade para receber até 1,1 mil pessoas sentadas, segundo informações divulgadas no site oficial da instituição.\nO POPULAR entrou em contato anteriormente, e voltou a entrar em contato nesta quinta-feira (13) com a instituição pedindo um posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA Casa Ministério Cristão foi criada em 2017 e passou por um rápido crescimento. Em 2018, funcionava na Avenida 85. Desde 2021, a igreja está instalada na Avenida T-63, em frente ao Atacadão Costa.