Carros eram transferidos para o DF, mas circulavam em Goiânia e Anápolis, segundo a polícia (Divulgação/Polícia Civil)\nO Governo de Goiás informou que deve recuperar cerca de R$ 4 milhões referentes a aplicaçaõ de multas em constação a fraudes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por donos de carros elétricos. Segundo a Secretaria da Economia do Estado, uma nova fase da operação Quíron identificou 250 veículos de proprietários que residem em Goiás, mas registraram endereços em outros estados para terem isenção de impostos.\nComo os nomes dos autuados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nPor meio de nota, a Economia ressaltou que cerca de 700 veículos foram notificados desde o início da operação, que teve início no ano passado. Segundo a secretaria, as notificações devem resultar na recuperação de R$ 15 milhões de impostos não pagos no Estado (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).