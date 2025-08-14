Do total de 89,5 mil beneficiários do IPTU Social que tem direito à isenção da Taxa de Limpeza Pública (TLP), 64,7 mil fizeram o cadastro para não arcar com o custo. Contudo, outros 27,7% — ou 24,7 mil — seguem pagando R$ 21,50 mensais relativos aos serviços de manejo de resíduos sólidos, mesmo sendo desobrigados do pagamento. O montante gera aos cofres públicos ao menos R$ 532 mil por mês.\nAgora, com o fim do prazo para solicitação pela internet, o público que ainda pode ser isento precisa ir a uma das unidades do Atende Fácil para cessar a cobrança. Dos que estão isentos, a administração deixa de arrecadar R$ 1,4 milhão ao mês — valor que chegaria a quase R$ 2 milhões, se todos fossem isentos.\nConhecida como taxa do lixo, a TLP veio por lei aprovada na Câmara de Goiânia no fim de 2024, como fonte para o custo de coleta, destinação e tratamento dos resíduos sólidos da capital. Já a cobrança começou em julho e, por dificuldades técnicas para viabilizar um custo específico por tamanho de imóvel, foi estabelecida a cobrança mínima de R$ 21,50. Há ainda isenção para beneficiários do IPTU Social – programa que isenta famílias do pagamento do imposto para imóveis de valor venal abaixo de R$ 173.847,30 –, e a não incidência para grandes geradores, que já arcam com o custo do manejo dos resíduos.