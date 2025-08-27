Somente no primeiro semestre deste ano a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) já aplicou 3,6 mil infrações a condutores por estacionamento irregular sobre ciclovia e ciclofaixa – infração tida como grave e que resulta em multa de R$ 195 e cinco pontos na carteira nacional de habilitação (CNH). Contudo, ainda assim, motoristas insistem em descumprir as leis de trânsito. No domingo, quando a faixa é restrita para circulação de bicicletas, carros parados seguem ocupando os trechos. Foi o que O POPULAR flagrou neste último fim de semana nos arredores dos parques Areião e Vaca Brava, situados nos setores Pedro Ludovico e Bueno, respectivamente.\nAs ciclofaixas nos arredores dos parques Areião e Vaca Brava foram instaladas em 2015, com horário de funcionamento exclusivo para ciclistas aos domingos, das 7 às 16 horas. Nesse período, fica proibido o estacionamento na faixa delimitada para bicicletas. Contudo, no fim do ano seguinte, a Prefeitura resolveu estender o horário de funcionamento para até as 18 horas, medida que também passou a funcionar aos feriados. Desde então, a restrição se mantém para os dias e horários, e em vários parques da capital.