Três a cada dez pacientes que agendam consultas na atenção primária da rede municipal de Saúde de Goiânia não comparecem. A proporção, apontada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), diz respeito aos atendimentos realizados por médicos de saúde da família e comunidade, clínicos, ginecologistas e pediatras. A pasta não informou o total de consultas sem o comparecimento de pacientes em 2025 até o momento, mas aposta em uma ferramenta lançada nesta segunda-feira (24) para diminuir o absenteísmo.\nNa avaliação do assessor técnico da SMS, Frank Cardoso, o absenteísmo ocorre por múltiplas razões, como alguma urgência no estado de saúde no dia da consulta que impeça a pessoa de comparecer, problemas com transporte, compromissos inesperados e até esquecimento. “De um modo geral, acaba sendo uma individualidade. Cada pessoa tem seu motivo”, esclarece.