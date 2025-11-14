Três servidores da concessionária Equatorial Energia Goiás foram indiciados pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa por conta de um episódio que levou a vida da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos. Ela foi vitimada em 23 de setembro, na Rua 20, no Centro de Goiânia, por uma descarga elétrica causada por um fio solto durante temporal e fortes ventos na capital.\nA adolescente havia saído do trabalho e seguia para casa, em Bonfinópolis, para fazer uma prova escolar, quando a tragédia ocorreu. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC), por meio do 1º Distrito Policial (DP) de Goiânia, concluiu o inquérito que apurou as investigações relacionadas ao caso, que envolveu Nathaly e outro jovem. Ambos atravessavam a Rua 20, quando pisaram em uma área alagada da via. No momento do acontecido, a garota morreu no local e o operador de máquinas, Wil Robson dos Reis, que a acompanhava, sofreu lesões corporais, mas sobreviveu ao evento. Fortes chuvas acompanhadas de ventos provocaram estragos na capital goiana no dia do incidente.