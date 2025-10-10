Um total de 342.146 pessoas que moram em Goiás ficam pelo menos duas horas por dia no trânsito para ir e voltar do serviço, o que soma 12,41% do total de trabalhadores, de acordo com os dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (9). Os dados foram colhidos a partir das respostas dadas pela população em 2022, o que indica a percepção do tempo gasto no deslocamento casa – trabalho. Porém, apenas 36.947 pessoas no Estado responderam que gastaram mais de duas horas para chegar ao local de atuação profissional, o que representa 1,34% das pessoas que estavam ocupadas na semana da entrevista para o Censo 2022.\nEm contrapartida, a maioria dos moradores do Estado (56%) gastam entre 6 e 30 minutos para ir ao trabalho, o que corresponde ao mesmo tempo para o retorno, sendo assim o período diário gasto no trânsito. Do total de pessoas que gastam mais tempo no deslocamento ao trabalho, 56,51% estão em Goiânia (193.358), porém, proporcionalmente há um menor número de residentes na capital que gastam mais de duas horas por dia no trânsito, de 10,50%.