A Prefeitura de Goiânia vai ofertar um curso de inglês de 40 horas em quatro semanas para 400 servidores municipais, de olho no atendimento a turistas durante a realização da etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade da MotoGP na capital entre os dias 20 e 22 de março. O Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG) é que vai oferecer o curso e a promessa é que cada servidor consiga interagir oralmente em nível básico com o público que vem para o evento.\nA contratação é por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas), que vinha desde novembro tentando viabilizar o curso. A intenção é que, se os trâmites burocráticos não atrasarem, as aulas sejam realizadas entre o começo de fevereiro e o de março, terminando, portanto, duas semanas antes da etapa goiana da MotoGP. Um parecer da secretaria fala na presença de 150 mil turistas, sendo 12% do exterior.