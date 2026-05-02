A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) promoveu 450 policiais nos últimos dez anos por ato de bravura, em decorrência de atuações relacionadas ao acidente radiológico com o césio 137, ocorrido em 1987, em Goiânia. Cerca de 80% dessas promoções foram feitas depois de determinação judicial. As outras 20% ocorreram por decisão administrativa. Nesta semana, quatro sargentos foram promovidos.\nA 5ª Seção do Estado-Maior Estratégico da PM-GO explicou que, para um policial militar ser promovido pela atuação no césio 137, não basta ter trabalhado durante o acidente radiológico. O oficial ou praça precisa ter tido condutas excepcionais de coragem e audácia comprovadas, “que extrapolem os limites ordinários do dever”.\nPara comprovar, o militar tem de formalizar os fatos por meio de um procedimento administrativo próprio. Segundo a PM-GO, não há reconhecimento automático ou coletivo. “Cada caso é instruído e avaliado conforme os critérios legais aplicáveis, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e segurança jurídica”, diz o órgão.