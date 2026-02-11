Um mapeamento inédito das áreas de risco geológico em Goiânia identificou 120 pontos considerados mais críticos na cidade, colocando em perigo – por meio de inundações, erosões, deslizamentos e outros desastres – cerca de 1,6 mil moradias e 6,5 mil pessoas. O levantamento é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), e será apresentado pela primeira vez em uma audiência pública na Câmara na manhã desta quarta-feira (11). O POPULAR teve acesso com exclusividade ao documento.\nO relatório destaca que, dentre os processos identificados como causadores de riscos para os moradores, os hídricos são os de maior frequência, afetando 54 áreas, sendo 13 deles de risco considerado muito alto. Entram nesse critério as inundações, as enxurradas e os alagamentos que afetam moradias. Para os técnicos responsáveis pela análise, existe uma relação direta com a forma que se deu a expansão de Goiânia e, principalmente, com a forma de manejo das áreas ribeirinhas. O trabalho contou com visitas a locais e exibição de fotografias para exemplificar problemas. Em alguns casos, marcas nos muros e paredes indicam que a lâmina d’água chega a dois metros.