Dentre as 13 obras físicas lançadas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) que ainda não foram finalizadas, 61% estão fora do cronograma, ou seja, ou estão paradas ou já deveriam ter sido entregues, mas continuam em andamento. Apesar de já ter finalizado revitalizações – como parte da Avenida Castelo Branco, na Praça Ciro Lisita – e instalado o projeto de metronização no BRT Leste-Oeste e parte do Norte-Sul, a gestão ainda não conseguiu entregar uma obra iniciada ou retomada por ela. Dentro desse escopo, estão projetos como a finalização do Corredor T-7, a drenagem do entorno do Parque Flamboyant e das Chácaras Recreio São Joaquim e a canalização do Córrego Cascavel (ver quadro).\nNeste final de semana, Mabel inaugurou a via lateral da Avenida Leste-Oeste no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, que é a finalização de um projeto alternativo ao viaduto do local, que segue parado. Há um ano, Mabel chegou a assinar uma ordem de serviço com a retomada do viaduto, que já estava parado desde julho de 2024. O retorno teria um acréscimo de R$ 3,6 milhões, que chegaria a um valor total de R$ 16.431.604,48, dentro do projeto de extensão da Leste-Oeste. Em maio, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), afirmou que esperava uma nova ordem de serviço para o viaduto, o que até agora não houve, e um laudo foi feito para verificar as condições da estrutura.