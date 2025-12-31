A maior parte da carteira de projetos de Goiás aprovados no Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, composta por 1.371 empreendimentos, continua na fase de papel. Atualmente, 33,6% (460 projetos) estão classificados como em “ação preparatória”, ou seja, sequer foram licitados, e outros 26,4% (362 projetos) encontram-se em fase de licitação. Somados, esses números indicam que 60% das obras prometidas ainda não passaram a ser executadas. Quando avaliado por valores, porém, o PAC já conta com 52,5% (R$ 17,8 bilhões) do montante previsto para o período 2023-2026 classificado como “em execução”.\nNo entanto, ao observar a quantidade de empreendimentos, apenas 21% (288 projetos) foram concluídos até o momento. Os números fazem parte do último balanço fornecido pela Casa Civil do governo federal, com dados consolidados até agosto deste ano. Eles se referem aos projetos encaminhados por municípios, governo estadual e também os regionais que abrangem Goiás, assim como iniciativas privadas que utilizam recursos do programa federal. Nesse caso, estão inclusos os projetos do PAC Retomada, que foi iniciado em 2023 por iniciativa da União, utilizando obras consideradas prioritárias e/ou que estavam paradas, e os dois chamamentos do PAC Seleções, em 2023 e neste ano.