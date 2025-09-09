Ao menos 62 feiras livres e especiais de Goiânia devem começar a ter banheiro móvel em funcionamento para trabalhadores e frequentadores até o final deste mês. No momento, oito já contam com trailers equipados com quatro cabines e pias, papel higiênico, além de ar-condicionado. Nesta primeira etapa, a previsão é de que feiras com mais de 60 barracas tenham direito à estrutura, mas a Prefeitura planeja expandir para as menores até o início do próximo ano, com a conclusão de um novo processo licitatório. Com custo ainda não divulgado, o recurso a ser pago pelas demais estruturas deve se somar a R$ 4 milhões ao ano do contrato já vigente. Lançado ainda sob a gestão do então prefeito Rogério Cruz (SD), em outubro passado, a licitação para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos e trailers/containers foi concluída apenas em julho deste ano, com a publicação do termo de homologação da empresa vencedora, Fórmula Locação de Veículos Especiais Ltda, para fornecimento dos banheiros do tipo trailers/containers rebocáveis. Já o contrato firmado com a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp) teve início no dia 23 de julho, com vigência de 12 meses. As locações de banheiros químicos, contudo, não foi concretizada por falta de interessados.“A licitação foi iniciada na gestão passada e era para banheiros químicos e trailers, só que a de banheiros químicos foi deserta, não teve ninguém. E aí sobrou apenas a dos trailers. Inicialmente, eles foram idealizados para as feiras especiais, só que o prefeito (Sandro Mabel) resolveu colocar em todas. Essa (licitação) que temos agora são trailers com quatro cabines, ar-condicionado. A determinação é para que sejam instaladas nas feiras com mais de 60 bancas. Agora estamos fazendo uma outra licitação com trailers com apenas duas cabines que são para feiras menores”, explica o titular da Segenp, José Soares Neto. Conforme o secretário, ao todo, a pasta tem 185 feiras cadastradas. Contudo, nem todas devem receber a estrutura móvel, haja vista que já contam com instalações de alvenaria – tais como as feiras Hippie e da Madrugada, realizadas na Praça do Trabalhador, por exemplo. Para as demais que vão ter a nova estrutura, a previsão é de que o processo licitatório e a instalação sejam concluídos até o início do próximo ano. “A gente vai trabalhar para ser o mais próximo possível, mas precisamos terminar o processo. Se correr normalmente, a gente acredita que até a próxima semana mandamos o projeto da licitação para a Secretaria Municipal de Administração, porque é ela que licita.”Como descrito no contrato firmado com a Fórmula, a empresa fica responsável por toda a logística dos banheiros móveis: levar e retirar as estruturas nos dias de realização das feiras, fazer a manutenção durante o período em que elas estiverem em funcionamento, higienizar as estruturas após o uso, além de fornecer papel higiênico e outros materiais de limpeza necessários. Conforme o secretário, os banheiros móveis são instalados duas horas antes das feiras, e retirados uma hora após o encerramento. “A logística fica toda com a empresa que ganhou o certame.”Entre as 62 que devem contar com as estruturas nesta primeira etapa, 47 são livres e 15, especiais. Até o momento, 8 já contam com os banheiros móveis, que começaram a funcionar no fim de agosto. Esse número se refere a 5 feiras livres, situadas nos setores Jardim Guanabara, Vila Nova, Pedro Ludovico, Palmito e Parque Atheneu – essas duas lançadas neste domingo (8) –, além de 3 especiais: Feira da Lua, realizada aos sábados na Praça Tamandaré, e do Sol, promovida aos domingo praça homônima, ambas situadas no Setor Oeste. Além destas, a Feira do Universitário, também promovida aos domingos na Praça Universitária, localizada no Setor Leste Universitário.Nesta terça-feira (9), a previsão é de que as estruturas móveis comecem a funcionar nas feiras dos setores Oeste, Goiânia 2, Castelo Branco, Jardim Curitiba 4, Parque Anhanguera e Bela Vista. Já na quarta-feira (10), deve abranger ainda os setores Parque Amazônia, Jardim Nova Esperança e Coimbra, além das feiras das Estrelas, dos Artesãos, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e dos Amigos, situadas nos bairros Novo Horizonte, Bueno e Cidade Jardim, respectivamente. Há ainda previsão para início do funcionamento em nove feiras na quinta-feira (11), e o mesmo quantitativo na sexta (12). Aos sábados, 15 contam com banheiros móveis, e 16 aos domingos.A previsão, conforme o secretário, é de que até a próxima semana 62 feiras já contem com os banheiros móveis em funcionamento. Mas ele cita alguns fatores que podem influenciar esse prazo. “A gente quer até no máximo na semana que vem já implantar em todas, mas depende de ligação elétrica e de arrumar um local para colocar, porque tem de fazer as medições para não dar curto na energia nem queimar o ar-condicionado. Tem de ter toda a parte elétrica instalada”, cita. Por isso, define um prazo um pouco maior – até o fim do mês – para que o início do funcionamento em todas.Para o diretor jurídico do Sindicato do Comercio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás (Sindifeirante-GO), Luís Henrique Mendanha, a medida será benéfica se os banheiros móveis funcionarem efetivamente. “Tivemos muitas reclamações de quando começou a instalação sobre falta de manutenção. (...) Mas a gente tinha uma reclamação muito grande da falta de banheiro. Feirantes e consumidores ficavam desassistidos com a falta dessas estruturas”, diz.