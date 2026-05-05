Setenta anos após sediar as primeiras atividades da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) na nova capital, o prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), em Goiânia, voltará a receber uma sessão do Conselho Seccional da Ordem. O reencontro simbólico ocorre nesta terça-feira (5), às 9 horas, na Casa Rosada, no Setor Sul, onde a OAB-GO funcionou entre 1955 e 1959, e marca o resgate da memória e da parceria histórica entre as duas instituições.\nUm dos cartões-postais da capital, a Casa Rosada foi inaugurada em 1939, seis anos depois do lançamento da pedra fundamental de Goiânia, e detém o título de primeira construção do Setor Sul, localizada na Rua 82. Recentemente, passou por um processo de restauração, fruto de uma parceria do IHGG com o Sicoob UniCentro Br. Atualmente, a sede do instituto funciona como centro cultural, com exposições que reúnem história, arte e cultura local.