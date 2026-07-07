Desde 2023, um total de 702 adolescentes e jovens em Goiás já receberam tratamento gratuito para obesidade com a liraglutida, medicamento de alto custo popularmente conhecido como “caneta emagrecedora”. O tratamento é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do estado por meio do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), que atualmente mantém 352 pacientes em acompanhamento. A partir de setembro, a unidade ampliará o programa com a chegada da semaglutida, uma versão mais potente da medicação injetável que exige apenas uma aplicação semanal, diferente das picadas diárias da liraglutida.\nAtualmente, os medicamentos chamados de canetas emagrecedoras não estão incorporados ao SUS. Entretanto, no modelo de gestão tripartite do sistema público de saúde, estados e municípios têm autonomia para implementar políticas próprias e ofertar tecnologias em suas redes. Além de Goiás, o Rio de Janeiro é outro exemplo de estado que oferece o tratamento injetável para a perda de peso na rede pública.