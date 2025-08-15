Ao menos 90% dos turistas do Rio Araguaia têm o local como primeira opção de férias em julho. As praias em Aruanã, Bandeirantes e Luiz Alves são as mais buscadas por goianos, que são quase 92% do total de visitantes –31% deles de Goiânia. Os dados levantados na Expedição Araguaia 2025, conduzido pela Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) em julho, comprovam que o rio ainda é “a praia dos goianienses”.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nNa coleta de dados na expedição, promovida de 11 a 20 de julho nas três localidades, em meio à alta temporada do Araguaia, a equipe do Observatório de Turismo de Goiás entrevistou 400 turistas, abrangendo 8,8 mil pessoas – somando os que integravam o grupo junto aos entrevistados. Assim, a amostra gerou nível de confiança de mais de 95%, com margem de erro de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos.