Carros, motocicletas e até caminhões de propriedade da Prefeitura de Goiânia estão se deteriorando na antiga estação de transbordo da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), no Setor Fazenda Vau das Pombas, aos fundos do Cemitério Municipal Vale da Paz. No meio de um matagal e propensos a receber chuvas e a luz solar, os veículos estão perdendo o valor de mercado enquanto a Prefeitura aguarda a realização do leilão dos 148 veículos ali depositados. Desde outubro do ano passado, estão no local veículos que já foram utilizados pela administração, incluindo carros oficiais da gestão dos ex-prefeitos, como Iris Rezende (MDB).\nSegundo a Comurg, a área localizada nos fundos do Cemitério Vale da Paz, onde funcionava o antigo transbordo, é de propriedade da empresa e encontra-se desativada e interditada. “O local permanece sob vigilância e manutenção permanentes. A Comurg informa ainda que 24 caminhões pertencentes à companhia, classificados como inservíveis ou com embargo judicial decorrente de ações durante gestões anteriores, estão sem condições legais ou técnicas de retorno à operação.” Além disso, a companhia confirma que o espaço também abriga veículos de propriedade do município que “aguardam destinação adequada”.