-Vídeo (1.3460870)\nA Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia autorizou o corte de mais uma gameleira, localizada na Avenida C-107, no Jardim América. O laudo aponta que a árvore de 20 metros está saudável e sem chance de queda, mas tem causado muitos danos a um condomínio de 12 andares ao lado e, segundo a administração do imóvel, colocado em risco seus moradores. O caso foi parar na Justiça, após tentativas anteriores frustradas de retirar a gameleira.\nDesde 26 de agosto, já são seis gameleiras avaliadas pela Amma, sendo que em quatro casos a agência autorizou o corte e em dois, a poda, mas sem descartar um corte no futuro. Entretanto, com exceção da gameleira do Jardim América, que ainda não tem previsão para ser extirpada, as outras estão com o processo suspenso por recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) até que sejam feitos laudos mais criteriosos.