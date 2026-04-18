Unidades em condições precárias, pacientes aguardando atendimento em pé e uma verdadeira via-crúcis por diferentes locais para realizar exames simples, como raio X e hemograma. Esse é o cenário enfrentado pelo cidadão goianiense que precisa recorrer às unidades de saúde de urgência da capital. Desde a última quarta-feira (15), O POPULAR percorreu todas as unidades desse tipo e encontrou pacientes deixando os locais após horas de espera, sem terem seus problemas de saúde resolvidos.\nNa terça-feira (14), O POPULAR mostrou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim América estava com a recepção lotada de pacientes. O cenário não é exclusivo da unidade. Outras urgências da capital também acumulam pacientes, muitos deles com sintomas gripais. Uma delas é o Centro de Assistência Integrada Médico-Sanitária (Ciams) Urias Magalhães nesta quarta, quando pacientes tomavam medicação em pé ou sentados na área externa.