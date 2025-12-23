Uma área estadual situada na Avenida Oeste, no Setor Central, região da Rua 44, está sem uso oficial desde novembro de 2018. O local está sendo ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade. Há colchões espalhados, fezes, urina e restos de comida na área construída. O restante do terreno, de 15.440,96 metros quadrados (m²), está sendo utilizado como estacionamento por pessoas que frequentam a região de compras e os arredores da Avenida Contorno.\nDesde 2018, o Estado procura vender no mercado o terreno, que já está alienado, mas as sucessivas tentativas de leilão fracassaram, a última delas em fevereiro passado. A reportagem constatou que a área aberta do terreno é comumente utilizada como estacionamento por clientes e comerciantes da região da 44 e também da Feira Hippie. Na parte interna do imóvel, as salas que antes atendiam pacientes da rede municipal estão servindo de abrigo a pessoas em situação de vulnerabilidade na região. Fiação, torneiras, vidros, portas e janelas, por outro lado, já estão danificados. Alguns itens foram levados do espaço.