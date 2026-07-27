O número de registros de abandono de incapaz aumentou 30,1% em Goiás entre 2024 e 2025, passando de 299 para 389 casos — uma média de 1,1 registro por dia. Na comparação com os últimos cinco anos, o crescimento chega a 37,5%em relação aos 283 casos contabilizados em 2021. No país, o avanço foi mais moderado: os registros passaram de 12.641 para 14.815 no mesmo período, um aumento de 17,2%, porcentual inferior ao observado em Goiás.\nOs casos de abandono material em Goiás também cresceram 8,2% entre 2024 e 2025, passando de 73 para 79 registros. Na contramão do cenário estadual, o Brasil registrou leve redução de 0,6% no mesmo período, com os casos caindo de 1.418 para 1.409, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026.\nEm paralelo, as mortes violentas intencionais (MVIs) de crianças e adolescentes caíram 23,5% em Goiás, passando de 34 vítimas em 2024 para 26 em 2025. A redução acompanha a tendência observada no conjunto das MVIs no estado, que recuaram 11,8% no mesmo período, de 1.386 para 1.222 ocorrências. A categoria reúne vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial, tanto em serviço quanto fora dele. No Brasil, as MVIs também registraram queda, tanto entre crianças e adolescentes quanto na população em geral.