Bombeiros realizaram a avaliação inicial dos feridos e prestaram os primeiros atendimentos. (Divulgação/Bombeiros)\nCerca de 40 pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas em Piracanjuba, no sul de Goiás. De acordo com os bombeiros, a maioria é de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e se abrigou em dois cômodos, onde as abelhas não entraram, até a chegada do socorro.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Apae informou que a ocorrência aconteceu ao final de uma atividade relacionada à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e o enxame atingiu de forma repentina o local onde as pessoas estavam. A associação ainda esclareceu que a equipe conduziu todos para um ambiente fechado e o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Além disso, a associação disse que informou às famílias.