Para profissionais que discutem a educação médica em Goiás, as punições impostas a faculdades de medicina que tiveram baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) evidenciam o problema da abertura indiscriminada de novos cursos pelo País. No Estado, quatro instituições foram atingidas pelas penalidades impostas por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (17).\nO presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), Rafael Martinez, disse que não é de hoje que a entidade se manifesta contra a abertura de novas escolas médicas. “É justamente pelo tipo de escola que é aberta, sem qualificação adequada, sem estrutura adequada e sem docente qualificado. Isso se reflete na formação médica, que vai caindo um pouco na qualidade”, afirmou.