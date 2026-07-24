-VIDEO_ABOBORAS (1.3436973)\nA colheita de abóboras gigantes que podem atingir até 100 quilos chama a atenção de moradores e turistas em Rio Verde, no sudoeste de Goiás (assista acima). Os frutos, que já se tornaram uma marca registrada da cidade, começaram a ser retirados nesta sexta-feira (24). A estimativa da prefeitura é colher 500 toneladas, que serão utilizadas na decoração das festividades dos 178 anos do município.\nNeste ano, o cultivo coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura envolveu cinco variedades. Segundo a engenheira agrônoma Camila Caixeta, responsável pela produção há seis anos, foram plantadas as americanas Atlantic Giant e Mammouth, além das brasileiras Brasileirinha (verde e amarela), Moranga Exposição e a variedade Landa (abóbora de pescoço).\nEmbora pertençam à mesma espécie das abóboras comuns, as gigantes exigem um manejo intensivo para expressar todo o seu potencial genético. O sistema de irrigação operou por cerca de 120 dias, com três aplicações semanais.