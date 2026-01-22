A Prefeitura de Goiânia alterou o endereço do abrigo emergencial montado em razão das chuvas para pessoas em situação de rua apenas duas noites depois de o serviço ter sido transferido do Setor Aeroporto para o Conjunto Residencial Aruanã 3, na região leste da capital. As mudanças sucessivas ocorreram após pressão de moradores e comerciantes de ambos os locais.\nSob chuva, cerca de 50 homens em situação de rua foram embarcados por volta das 19h30 desta quarta-feira (21), na Estação Ferroviária de Goiânia, no Centro, acreditando que seriam levados ao abrigo no Conjunto Residencial Aruanã 3. No entanto, eles não chegaram ao local. Antes de terem as mochilas revistadas no chão molhado, do lado de fora da estação, e de se distribuírem entre um micro-ônibus e uma van, foram informados apenas que seguiriam para um local onde teriam acesso a banho, jantar e um leito para dormir.