-VÍDEO: Idoso andando de bicicleta (1.3449867)\nUm gesto simples, mas que transformou o dia do senhor Ditinho, como é conhecido Benedito Borges Vieira, de 72 anos. Na última quarta-feira (26), o idoso voltou a andar de bicicleta no pátio do Lar dos Idosos de Silvânia, na região central do estado, onde vive desde novembro de 2025. O momento foi registrado em vídeo e acabou emocionando quem acompanhou a cena nas redes sociais (assista acima).\nSegundo Marlúcia Sebastiana, integrante da equipe da instituição, em entrevista ao O POPULAR, Ditinho é natural de Silvânia e chegou ao abrigo por meio do Ministério Público. Antes de ir para o Lar, ele costumava andar pelas ruas da cidade com sua bicicleta.\nEstava em situação de abandono e andava pelas ruas da cidade com sua fiel bicicleta. Desde que veio para o Lar não havia andado mais de bicicleta”, contou Marlúcia.