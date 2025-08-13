Usuários do transporte coletivo foram surpreendidos no início desta semana com a falta dos abrigos em algumas paradas de ônibus movimentadas de Goiânia, como nas avenidas Assis Chateaubriand, T-7 e Mutirão. De acordo com a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), na última segunda-feira (12) ocorreu a retirada temporária das estruturas para reforma.\nAté o momento, sete abrigos foram removidos temporariamente para reforma. Segundo nota da companhia, o prazo para a conclusão do serviço é de cinco a sete dias. Após esse período, os abrigos serão reinstalados totalmente reformados. Enquanto isso, cada parada contará com placas provisórias com QR Code, contendo 14 informações sobre as linhas, horários de acordo com o número de referência dos pontos e a operação do transporte coletivo.