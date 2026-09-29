-Vídeo abrigos (1.3461663)\nO Redemob, consórcio das empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo metropolitano, iniciou a implantação dos novos abrigos de ônibus, do tipo A1, compostos de estruturas metálicas e de vidro e equipados com sistema de iluminação automática, bancos, teto solar, lixeiras e câmeras de segurança. As novas paradas têm sinalização informativa com tecnologia QR Code, e os passageiros podem consultar os itinerários e a previsão de chegada dos veículos em tempo real pelo celular. A reportagem verificou os modelos ao longo da Avenida Escultor Veiga Vale, em Aparecida de Goiânia, entre os terminais Cruzeiro e Veiga Jardim.\nO POPULAR contatou com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e o RedeMob para mais informações a respeito dos novos abrigos, seu quantitativo e como está o progresso do programa de instalação das estruturas em toda a região metropolitana. Em princípio, o planejamento era de que todos os 7,2 mil pontos tivessem novos abrigos até 2028, sendo que, até o fim deste ano, seria feita a troca de todas as estruturas de concreto pelas metálicas. Porém, nem CMTC nem Redemob responderam.