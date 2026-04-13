Entrada do local às 13h30, quando o cartaz ainda estava exposto: empresa promove nova polêmica política (Fábio Lima / O Popular)\nA Ação Civil Pública contra o Frigorífico Goiás, que pede uma indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos, diz que a exposição de que petistas não são bem-vindos configura um “tratamento hostil e excludente contra consumidores com base em suas convicções político-partidárias”. O documento, movido pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC/GO), ainda aborda uma “nova propaganda discriminatória” nas redes sociais do estabelecimento, e faz o pedido de multa diária de R$ 10 mil caso ela não seja removida.\nO advogado Carlos Olivo, que representa o estabelecimento, informou à reportagem que, até o momento, "não possui conhecimento formal acerca da existência de ação judicial em seu desfavor". Acrescentou que caso haja comunicação oficial, "adotará todas as medidas cabíveis para a adequada análise do caso e apresentação da sua defesa" (veja a nota completa no final).