Casas abandonadas e em ruínas na área conhecida como Favela do Vietnã, no Setor Norte Ferroviário, devem começar a ser demolidas pela Prefeitura de Goiânia na próxima semana. A justificativa é de que os imóveis estão na área de preservação permanente (APP) do Córrego Capim Puba e com risco de desabamento, além de estar sendo usado como ponto de encontro de usuários de drogas. Moradores temem ser desalojados, mas o Paço garante que nenhum será removido arbitrariamente. Proprietários de imóveis desabitados também devem ser notificados para fazer a demolição, a exemplo de um hotel às margens da Avenida Goiás.\nA operação integrada entre as forças de segurança e a Prefeitura teve início na última sexta-feira (30), quando equipes da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Defesa Civil municipal e Guarda Civil Metropolitana (GCM) estiveram na área para uma primeira vistoria, alegando que o objetivo é “restabelecer a ordem” no local. Nesta segunda-feira (2), uma segunda vistoria foi feita junto com equipes da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).