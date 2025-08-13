A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) reforçou o recolhimento de folhas secas nas ruas de Goiânia. A empresa anunciou remanejamento de 101 servidores lotados em seus viveiros para integrar a equipe de varrição, para recompor quadro desfalcado por aposentadorias.\nA medida veio dias após reportagem do POPULAR expor, na quarta-feira (6), acúmulo excessivo do material nas vias das cidades neste período de queda de folhagem.\nAcúmulo de folhas secas gera reclamações de moradores da capital\nSegundo a Comurg, os servidores realocados são funcionários de carreira da limpeza urbana e estão retomando suas funções de origem. Com isso, a companhia quer “otimizar a distribuição da mão de obra e fortalecer um setor essencial para a zeladoria da cidade”.