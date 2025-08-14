Uma ação do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) dentro da chamada Lei do Desmonte, nesta quarta-feira (13), na Vila Canaã, região sudoeste de Goiânia, causou manifestação de comerciantes de peças usadas e tumulto que envolveu até moradores. Eles se revoltaram contra a fiscalização e os responsáveis pela operação pediram reforço à Polícia Militar, que enviou homens do Batalhão de Choque. Nas imediações das ruas Bartolomeu Bueno e Borba Gato, houve confusão e disparo de bombas de efeito moral pelos militares. Não há informação de que tenha havido pessoas feridas ou prisões.\nDesde dia 22 de julho, o Detran-GO está fazendo a aplicação plena da Lei Federal nº 12.977/2014, conhecida como Lei do Desmonte, que consiste em fazer fiscalização diária em desmanches e estabelecimentos que vendem peças usadas de veículos automotores. O objetivo é verificar se está havendo o comércio em conformidade com a lei, analisando a origem das peças, bem como a documentação e a estrutura das lojas.