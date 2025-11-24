A ação acontece das 8h às 16h, na unidade do CDI Premium, no Setor Oeste (Reprodução / Instagram CDI Premium)\nO Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Premium realiza nesta sexta-feira (28) mais uma edição da Blitz da Saúde, oferecendo exames e atendimentos gratuitos à população de Goiânia. A ação acontece das 8h às 16h, na unidade do CDI Premium, no Setor Oeste, e integra um projeto mensal que busca incentivar o cuidado preventivo e ampliar o acesso a serviços básicos de saúde.\nDe acordo com a organização, serão disponibilizados exames como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, hemoglobina glicada, bioimpedância e eletrocardiograma, além de orientações médicas. A iniciativa é realizada em parceria com o Laboratório Saúde, Loja Tiradentes, Omron Brasil e a Sociedade Goiana de Cardiologia.