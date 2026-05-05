O acesso à educação infantil na rede pública em Goiás, que engloba as etapas de creche e pré-escola, ou seja, de zero a 5 anos, ainda é menor do que a média nacional. No atendimento a crianças de zero a 3 anos, o porcentual de cobertura é de 29%, enquanto para aquelas de 4 e 5 anos – etapa já obrigatória –, de 86%. Enquanto isso, no País, o atendimento chega a 39% e 92%, respectivamente. Especialistas apontam que o Estado ainda precisa auxiliar os municípios na expansão da oferta de vagas.\nAs informações integram o Panorama de Dados Educacionais 2026, divulgado na última semana pela organização Todos Pela Educação, compilado com base em dados do Censo Escolar 2025, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS). Dessa forma, o acesso considera a razão entre o número de crianças matriculadas e a população total na faixa etária.