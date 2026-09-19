Portões instalados por particulares restringem o acesso a quatro vielas públicas da Rua 8, no Centro de Goiânia, entre as ruas 3 e 4. Moradores e comerciantes dizem que as estruturas são necessárias por questão de segurança. Em um caso, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apurar a regularidade do portão e a necessidade de desobstrução da área.\nEm levantamento, O POPULAR identificou dez estruturas, entre portões trancados e destrancados, nas quatro vielas. A região concentra bares e outras atividades noturnas, incluindo a Rua do Lazer. Os portões vieram após mobilização de moradores e comerciantes. Pelo menos em três pontos as vielas fechadas são exploradas comercialmente.\nSegundo o Código de Posturas, a instalação de portões em vielas pode contrariar as regras de livre circulação de pedestres. O Decreto nº 1.256/2016 também classifica as vielas como áreas públicas de uso comum. Questionada a respeito das regras e se houve autorização para os portões na via, a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) não deu resposta até o fechamento desta edição.