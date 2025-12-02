O acidente que matou dois trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) não é um caso isolado. Moradores alertam que batidas entre veículos são corriqueiras no cruzamento da Avenida Rezende com a Rua Itacaré, no Setor São Francisco, região Oeste de Goiânia. Dois servidores da Comurg morreram em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta.\nAs vítimas foram reconhecidas como Adriano Pereira Rodrigues, de 56 anos, e Paulo Henrique Lopes de Araújo, de 61 anos. Os dois seguiam de moto pela Rua Itacaré e não pararam no cruzamento com a Avenida Rezende, momento em que colidiram com um Chevrolet Classic. Uma das vítimas morreu na hora; a outra não resistiu enquanto aguardava socorro e também faleceu.\nO caso, ocorrido às 7h da manhã desta segunda-feira, foi uma “tragédia anunciada” para os moradores. O analista Ryad Felipe de Paula Oliveira, de 19 anos, mora muito próximo ao local do acidente. Ele vive no Setor São Francisco há um ano e conta que já presenciou no mínimo cinco acidentes na avenida, com duas mortes. Ryad explica que a Avenida Rezende é utilizada como alternativa por motoristas que tentam fugir do trânsito da Castelo Branco. “Descem ela a mais de 100 km/h, sendo que o limite é 50 km/h. É uma avenida dentro de um bairro residencial que não tem redutor de velocidade”, afirma.