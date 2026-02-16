Seis pessoas morreram em acidente com ônibus que transportava trabalhadores rurais, no km 266 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (16).\nO ônibus saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina onde as vítimas trabalhariam na colheita de maçãs, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nOutras 46 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP). As vítimas foram levadas para a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Marília.\nO acidente ocorreu por volta de 1h30, quando o pneu traseiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo teria saído da pista antes de tombar, diz a PRF. Ainda de acordo com a polícia, no eixo traseiro do ônibus são dois pneus de cada lado. Um pneu do lado esquerdo já havia estourado e a viagem prosseguiu com apenas um. Em razão de uma deformidade na pista, o outro pneu estourou, causando o tombamento, diz a PRF.