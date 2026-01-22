Um acidente envolvendo um ônibus deixou cinco mortos na noite da última quarta-feira (21) na serra de Francisco Sá, na BR-251, no norte de Minas Gerais. Um bebê está entre as vítimas fatais.\nO ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.\nO motorista teria perdido o controle da direção após o ônibus apresentar um problema de frenagem em trecho da serra de declive e curva, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nPrefeitura inicia instalação de cancelas para bloquear acessos à Marginal Botafogo e Rua 87 durante tempestade\nAdolescente encontrada morta em Britânia iria completar 15 anos na próxima semana\nConheça a história do Jóquei Clube, que foi de referência da elite a alvo de desapropriação