-Vídeo - Filho explica acidente de avião Rio Verde (1.3421786)\nO acidente de avião que matou Dirceu Zanchi, de 68 anos, e o neto dele, Gabriel Zanchi, de 17, pode ter acontecido no momento do pouso. A informação foi revelada pelo filho do idoso, Dirceu Zanchi Júnior, em uma postagem nas redes sociais. A queda da aeronave ocorreu na noite deste sábado (13), na zona rural de Rio Verde, no sudoeste goiano (assista acima).\nSuspeito que eles tenham tentado pousar, tanto é que os trens de pouso estavam para fora da carenagem. Possivelmente devem ter encostado as asas no milho que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, próximo aqui à nossa propriedade", revelou Dirceu Júnior.\nAo POPULAR, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que foi acionado para apurar o caso. Na ação inicial, profissionais do órgão coletam dados, preservam elementos e verificam os danos causados, entre outros procedimentos. A Polícia Civil (PC) também vai investigar as circunstâncias da queda.